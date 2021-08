El mensaje de Messi por su llegada a PSG: está feliz

Messi dijo el miércoles que está disfrutando de su tiempo en París “desde el primer día” luego de firmar un contrato con el Paris Saint-Germain en la víspera.

El astro argentino firmó por dos temporadas con opción a una tercera al desvincularse del Barcelona.

“Mi salida del Barcelona fue muy dura porque son muchos años y es difícil el cambio después de mucho tiempo, pero nomas llegué acá la felicidad es enorme”, dijo Messi durante la conferencia de prensa de su presentación en el estadio Parc des Princes.

La llegada de Messi da al PSG es un amplio abanico de posibilidades de ataque al juntarlo con Kylian Mbappe, flamante campeón de la Eurocopa, y con el delantero brasileño Neymar, con quien ya compartió vestuario en el Barça.

“(Tengo) mucha ilusión por empezar a entrenar y a competir porque lo voy a hacer con los mejores y eso siempre es lindo (…) es hermoso vivir el día a día y poder disfrutar de todo eso”, añadió Messi.

Aunque el PSG había pagado 222 millones de euros (261 millones de dólares al cambio de entonces) al Barcelona por Neymar, el argentino llegó gratis porque terminó su contrato.

No se han revelado los detalles acerca de su salario, pero una persona con conocimiento de las negociaciones dijo antes a The Associated Press que el delantero cobraría alrededor de 35 millones de euros (41 millones de dólares) netos anuales. La fuente habló bajo condición de anonimato antes de la firma del contrato.

Se espera que Messi sea presentado ante la afición en el Parc des Princes antes del inicio del partido del sábado contra el Estrasburgo.

