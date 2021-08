El mensaje de la esposa de Messi tras la salida de la Pulga del FC Barcelona

Lionel Messi, con su despedida del FC Barcelona, demostró que el cariño que tiene por la institución es enorme. Su aprecio y amor es entendido por muchos de sus cercanos, incluida su amada Antonella Rocuzzo.

Uno de los pilares del éxito de la Pulga entendió el duro momento que atraviesa su esposo y aprovechó para extender un mensaje. La argentina resaltó que este momento es sumamente difícil pero gracias al apoyo de la familia se podrá seguir adelante.

“Que difícil resumir en pocas líneas todos estos años vividos. Tantas emociones que dejaron sus huellas para siempre en nuestras vidas. Pero como dice el dicho, lo que no nos mata, nos fortalece. Y con la familia como base saldremos a la cancha otra vez, más fortalecidos que nunca…Vamos juntos hacia donde sea, pero siempre hacia adelante”, finalizó Antonella.

El amor de la vida de Lio estuvo presente en el discurso final del rosarino. Durante su intervención, donde Messi derramó lágrimas, dio un gesto propio del momento: extendió un pañuelo a su amado.

El ya exjugador del Barça compareció en el Auditorio 1899 del Camp Nou acompañado de sus esposa Antonella Roccuzzo y de sus hijos Thiago, Mateo y Cio, de la primera plantilla azulgrana y de excapitanes con los que compartió vestuario como Xavi o Puyol.

Messi

El crack argentino y recién ganador de la Copa América publicó un mensaje, resumiendo su larga trayectoria en el club culé.

“Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça”.

