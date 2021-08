“Renunciar a Juegos Olímpicos no pasaba por mi mente”: Claudio Villanueva rompe el silencio tras competir en los 50 kilómetros marcha

El marchista ecuatoriano, Claudio Villanueva, concluyó ayer en el último lugar la prueba de los 50 kilómetros de marcha en los Juegos Olímpicos de Tokio debido a problemas físico. Entre lágrimas de emoción cruzó la meta y se llevó los aplausos no solo de 17 millones de ecuatorianos si no de usuarios en el mundo a quienes dio ejemplo de perseverancia.

Un día después de su hazaña, el azuayo de 32 años, emitió un comunicado en su cuenta de Facebook. En la publicación recordó a su entrenador, Luis Chocho, quien falleció en febrero pasado a consecuencia del COVID-19.

Lamentó la partida de su entrenador y que después de ello llegaron sus lesiones: rotura en su isquiotibial izquierdo, bursitis y tendinitis en sus dos rodillas. Así compitió ayer. Ante ello, Villanueva se responzabilizó pero de no notificar a las autoridades para que tomen en cuenta.

“Quería salir de esto sin avisar a nadie, no me gusta dar problemas. Me gusta trasmitir que todo va bien, pero se me fue de las manos y cuando aviso ya fue demasiado tarde”.