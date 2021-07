Electrofitness, una nueva forma de hacer ejercicio toma fuerza en Ecuador

La tecnología evoluciona y aparecen nuevas modalidades que buscan elevar el rendimiento y obtener los mejores resultados en el entrenamiento físico de las personas. Los objetivos son distintos: bajar de peso, mantenerse, tener musculatura o simplemente llevar un estilo de vida saludable.

Cualquiera que sea la meta, el electrofitness ha sido uno de los más innovadores y preferidos por muchos

deportistas a nivel mundial.

Esta novedosa disciplina genera impulsos eléctricos de baja frecuencia, estimulando y contrayendo todos los músculos del cuerpo.

En Ecuador, varios gimnasios han adaptado esta tecnología conectada a equipos. Pero con la pandemia, se redujeron los aforos y algunos clientes dejaron de ir por el miedo al contagio.

Testimonio

Ana María Abad es una joven de 28 años, casada y con 3 hijas pequeñas fue madre muy joven y desde

hace 8 años sentía que su vida había girado en torno a su familia descuidando quien era.

Hace un año tomó la decisión de elevar su autoestima y darle prioridad a su cuerpo y mente. Así que entró al mundo de electrofitness.

“Estaba cansada de no encontrar ropa que me quede bien, de llorar frente al espejo y de la pregunta que me hacían muchos: ¿Estás embarazada? Fue cuestión de tomar la decisión de mejorar mi estilo de vida por mi, por mi salud y por darle un ejemplo a mis 3 hijas”.

Además de entrenar con los trajes de electro estimulación, empezó a ser consciente de su alimentación.



Luego de ver los resultados, Ana María junto a su esposo decidieron emprender en este mundo con Pulsa Fit en Quito, adaptándose a la nueva realidad que atravesamos todos.

¿Cómo funciona el electrofit?

Para usar los trajes de estimulación es importante una valoración inicial con medidas, peso. Además,

dos días a la semana un entrenador capacitado va a casa con todos los implementos necesarios.



El entrenamiento dura 20 minutos lo que equivale a 3 horas de ejercicio regular.

En cada sesión se trabajan 350 músculos y se queman hasta 2000 calorías.



Además, muchas de las empresas que ofrecen este servicio incluyen un plan nutricional personalizado y en base a los objetivos de cada uno.