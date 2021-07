Alexandra Escobar se despide de Tokio 2020: “Me bloqueé… No sé lo que me pasó”

"Me bloquee… No sé lo que me pasó, no me lo explico aún, estoy muy dolida. Pido disculpas al país." @a_escobar_g

tras quedar fuera de competencia en la división 59 Kg., en sus quintos JJ.OO. "Esperaba dar más", aseguró entre lágrimas la halterista que no piensa en el retiro. pic.twitter.com/kWtwdBePUo