Cuerpo de Ingenieros del Ejercito piden que se remate el complejo de Tumbaco de El Nacional

El Nacional sigue sumando problemas. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército solicitó al plantel que se pague una deuda del 2019, pero la directiva no ha cumplido, por lo que han pedido que se remate el complejo de El Sauce en Tumbaco.

En una entrevista con radio La Red, Alejandro Piedra, abogado del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, indicó que la deuda era de $500.000 pero la directiva de El Nacional no ha pagado con regularidad.

“Mis representados hicieron un préstamo a El Nacional de USD 500 000, pero el club no ha pagado regularmente. En el 2019 se habló con la actual directiva para llegar a un acuerdo, pero no ha cumplido con lo establecido. Incluso se ha condonado intereses, pero no pagan”, dijo.

Ante esta gran deuda, se solicitó que se remate el complejo El Sauce para poder saldar los pagos. Sin embargo, se cree que el predio pueda también estar comprometido con otros acreedores. “Lo que nosotros estamos pidiendo es el remate del Complejo de Tumbaco para que se salde esa deuda. El Nacional tiene muchas deudas, no sólo de nosotros, también de ex directivos, del SRI“, agregó.

“Esto se empieza a incumplir desde agosto del 2019, desde allí no han pagado. Nosotros demandamos al club por el incumplimiento de USD 100 mil. Nos vamos a unir todos los acreedores para realizar el pedido del remate del inmueble. Hemos tratado de llegar a otro acuerdo con los dirigentes, pero no nos contestan las llamadas ni los mensajes”, exclamó el letrado.