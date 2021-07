Roger Federer no disputará los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El suizo Roger Federer vio frustrado su sueño de competir en sus quintos Juegos Olímpicos al comunicar por medio de sus redes sociales que no asistirá a las Olimpiadas de Tokio 2020 debido a una lesión en una de sus rodillas.

Luego de haber sido eliminado en los cuartos de final de Wimbledon, el doble medallista olímpico señaló que volvió a sentir en su rodilla en la temporada de césped, le será imposible estar en esta justa olímpica.

Roger Federer dio a conocer la noticias a través de sus diferentes redes sociales con el siguiente mensaje:

“Durante la temporada de césped, desafortunadamente experimenté un revés con mi rodilla y he aceptado que debo retirarme de los Juegos Olímpicos de Tokio. Estoy muy decepcionado, ya que ha sido un honor y un punto culminante de mi carrera cada vez que he representado a Suiza. Ya he comenzado la rehabilitación con la esperanza de volver a la gira a finales de este verano. Le deseo a todo el equipo suizo la mejor de las suertes y estaré alentando mucho. ¡Como siempre, Hopp Schwiz!”, comentó el tenista.

Roger Federer ganó la medalla de oro en los Juegos de Beijing 2008 en la modalidad de dobles. En las Olimpiadas de Londres 2012 obtuvo la medalla de plata en singles. En Sidney 2000 como en Atenas 2004 no consiguió ninguna presea.

El suizo había sido confirmado por el Comité Olímpico de su país el pasado 5 de julio, días después de que el mismo tenista todavía había señalado que todavía tenía que pensar su participación en Tokyo 2020.

La baja en Tokio de Federer se une a la del español Rafael Nadal, que anunció su ausencia de los Juegos Olímpicos tras el torneo de Roland Garros. El número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, que el pasado domingo ganó su vigésimo Grand Slam, medita su participación olímpica.