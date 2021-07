Momento de la fractura de Conor McGregor, así reaccionó Dustin Poirier

A pocos segundos que termine el primer round de la pelea entre Conor McGregor y Dustin Poirier el luchador irlandés sufrió una horrible fractura de tibia. El problema provocó que la lucha termine y se declare como ganador a Diamond.

El triunfo dejó a Poirier con la segunda victoria consecutiva y listo para el asalto al título mundial del peso ligero.

En los instantes finales del primer asalto, McGregor apoyó mal el pie izquierdo y su pierna se dobló, enviándolo a la lona. El árbitro del combate Herb Dean lo dio por terminado.

El desenlace no gustó a algunos aficionados que llenaban por completo el aforo en el T-Mobile de Las Vegas, que quedaron decepcionados por el rápido desenlace y abuchearon a “The Diamond” Poirier.

“Todos los que me abuchearon pueden besarme el culo”, declaró Poirier en su entrevista posterior a la pelea. “Le gané al chico”.

Poirier dominó el primer asalto antes de que se lesionase McGregor y nunca permitió que el peleador irlandés tomase la iniciativa.

“Sus amenazas no me hicieron efecto. Le deseo una pronta recuperación. No estoy triste. Le gané fácil. A veces estas cosas pasan”, destacó Poirier.

Por su parte, McGregor adelantó que la derrota no suponía el final de nada. “Esto no ha terminado. Lo único que hace es calentar más la cuarta pelea. Pegué, caí mal y al final me rompí la pierna”, aseguró el peleador europeo, que fue sacado en camilla del octágono.

de esto habla zayn, dios McGregor se hizo mierd4 y no vi la pelea lpm pic.twitter.com/KvO7CZm9cr — nosoyvickyy(soy @vibezxvicky) (@yonosoyvicky) July 11, 2021

Reacciones

Uno de los máximos rivales de The Notorius, Khabib Nurmagomedov indicó que el “bien siempre vence al mal”, tras la derrota del irlandés. Además, una vez que concluyó la pelea, Poirier fue cuestionado dentro del octágono sobre la lesión de su similar.

“No hay límites en toda la basura que dice, pero ‘asesinar’ es algo con lo que no hay que bromear. No hay vuelta atrás de eso. Este tipo estaba diciendo que me iba a matar y todo tipo de cosas, que saldría en un ataúd, no le hablas así a la gente”.

“El derribo fue fácil. Después ha metido los dedos en mis guantes y tiraba hacia abajo para luego lanzar sus patadas ascendentes, este tipo es un idiota”, dijo, y agregó: “El karma es un espejo y este tipo ha dicho las cosas equivocadas y yo he estado trabajando duro. Le he vencido”. Pero lo que más irritó a McGregor es que explicó cómo se produjo la lesión. “Se fracturó en uno de los ‘checks’ al inicio de la pelea, después se rompió con un golpe, seguro”.

Por su parte, McGregor se refirió a la esposa de Diamond y aseguró, mientras estaba tendido en el suelo, que ella le escribía por interno.

“Tu esposa está en mis redes sociales. Oye, nena, vuelve a llamarme por el chat más tarde. Iremos a la fiesta luego, en el club nocturno Wynn, cariño.”

