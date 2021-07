Así lució Messi la medalla de campeón diseñada por un ecuatoriano

Ecuador también estuvo presente en la final de la Copa América. Argentina se proclamó campeón de este torneo y alzó el trofeo y se colocaron la medalla dorada, esta última fue diseñada por el diseñador gráfico y director creativo guayaquileño Raúl Palacios.

El ecuatoriano creó el diseño de la presea que resultó como ganadora del concurso abierto La Medalla Soñada. El reconocimiento fue lucido por las máximas figuras de Argentina, entre ellas Lionel Messi.

En redes sociales se viralizaron las imágenes de los festejos en el camerino del Maracaná, avión y demás espacios donde los albicelestes lucen la medalla de campeón diseñada por nuestro compatriota.

Medallas con sello ecuatoriano

Las medallas serán entregadas a los cuatro mejores equipos de la Copa América. Palacios investigó diseños de pasadas ediciones de Juegos Olímpicos, mundiales y más para tener una visión de su diseño.

“Por ejemplo, me di cuenta de que en los últimos años en la Conmebol y en varios certámenes de fútbol las medallas son un poco sencillas; pero yo considero que una medalla debe ser algo muy importante. A pesar de que no estaba dentro del reglamento del concurso, yo me tomé la atribución de hacer en el borde de la medalla unos detalles, lo cual le da un realce, como algo más emblemático”, explicó Palacios.

Raúl, a través de su agencia Los Krakens, compartió la publicación de la “Pulga” donde muerde y comaprte con sus compañeros las respectivas condecoraciones. El ecuatoriano recalcó que el mejor diseño para los mejores.

¿Qué representa la medalla?

El diseño total representa un estadio visto desde el aire. La fuente de inspiración fue el sentimiento de ver estadios vacíos por la pandemia, mientras que los iconos como puntas simulan el público alrededor del estadio.

