Perú 1-0 Venezuela: ¿Qué resultado le conviene a Ecuador?

Perú está ganando a Venezuela por 1-0, en el partido de la última fecha del Grupo B de la Copa América-2021 en el que ambos buscan el pase a cuartos de final.

Al minuto 48, André Carrillo convirtió el gol de la Blanquirroja, resultado con el que clasifica a cuartos de final a la selección peruana, y, de paso, le da una mano Ecuador, que está empatando con Brasil por 1-1.

#MetroSports I Ángel Mena coloca el empate para la Tri. Ecuador se está clasificando con este resultado. Revive el gol: https://t.co/Y1nukNahj8 pic.twitter.com/aaMcoemNsp — Metro Ecuador (@MetroEcuador) June 27, 2021

¿Qué le conviene a Ecuador?

De acuerdo al reglamento, en los cuartos de final los encuentros serán cruzados. El primero de cada grupo chocará ante el cuarto de la otra zona (1A vs. 4B y 1B vs. 4A). Lo mismo ocurre con el segundo y tercer puesto: 2A vs. 3B y 3A vs. 3B.

Teniendo en cuenta que Ecuador tiene pocas oportunidades de ubicarse entre los 4 clasificados del grupo, la mejor opción será primero vencer a Brasil.

Y, segundo, que Perú logre derrotar a Venezuela. Incluso, Ecuador clasificaría aunque pierda su partido contra Brasil siempre y cuando los peruanos ganen con una amplia diferencia de goles.

En la otra zona, la A, esas ubicaciones las están peleando Chile (segundo, 5pts. +1), Paraguay (tercero, 3 pts. +1), Uruguay (cuarto, 1pto. -1) y hasta Bolivia (quinto, 0 pts. -3). Incluso Argentina (primero (7pts. +2) estaría en ese bolo.