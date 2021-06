Marlon ‘Chito’ Vera: “soy un ecuatoriano peleando por el mundo y eso me da la ventaja”

Alcanzar 17 victorias como luchador profesional será el objetivo de Marlon ‘Chito’ Vera el próximo sábado 19 de junio. El ecuatoriano ha demostrado cómo imponerse a grandes referentes de la UFC y su siguiente víctima en el octágono será el inglés Davey Grant.

El manabita tendrá tres rounds para terminar la racha de victorias de “Dangerous”. Su estilo directo, preciso y conciso dentro de la jaula es similar a sus testimonios. En una entrevista con Metro Ecuador aseguró que este sábado en las Vegas seremos testigos de una victoria.

¿Qué ha cambiado mental y físicamente en Chito?

“Mucho. Hoy día estoy preparado. Han sido seis meses de trabajo constante, estoy tranquilo y sé que Chito – refiriéndose a él- va a ganar. Mirando hacia tras, no hay nada que hubiese hecho mejor”, acotó respecto a su preparación.

¿Ha trabajado la sumisión?

El grappling ha sido la falencia dentro de los combates, esto sumado a la sumisión le ha provocado aprietos. El último casó ocurrió contra José Aldo, el brasileño intentó una mata-león que le terminó dando la victoria por decisión de los jueces.

“He trabajado mucho, he trabajado en todas las áreas. Me siento muy preparado y estoy listo para salir el día sábado”.

¿Admira a Davey Grant?

“No puedes admirar a tu contrincante. Habrá respecto hasta el momento de entrar a la jaula”. Marlon Vera espera salir con la mano en alto una vez culmine la pelea.

¿Pesará la mayor actividad de Grant?

“Yo he estado activo también. En los últimos seis no he estado en el ring porque yo no quiera, no se han dado las peleas que yo quería. La preparación está”.

¿Plus de Chito para la pelea del sábado?

“Soy un ecuatoriano peleando por el mundo y eso me da la ventaja”.

¿Cuenta con un amuleto o cábala previo a cada pelea?

“Así es. El amuleto es un par de huevos bien puestos”.

¿A qué se debe la inactividad de Vera en la UFC?

“Estuve desde enero pidiendo una pelea, pero simplemente no salía. No me llegaba el contrato. Lo único que se puede controlar es lo que yo hago. Cuando me llamaron no tuve que preocuparme porque ya estaba listo. Solo me enfoque en el camino para ganar la pelea”.

¿En qué área se ha enfocado la dieta y ejercicio de Vera?

“En todo. En trabajar todo. Enfocarte en hacerte fuerte, eso es lo importante”.

¿Rival que le gustaría enfrentarse en el futuro?

“Ahorita el enfoque es ganar el día sábado. Eso es lo único que importa para mí”.

¿Qué piensa del campeón de la categoría peso gallo, Aljamin Sterling?

“Es un buen peleador. Primero lo primero, ganar el fin de semana y seguir escalando hasta alcanzar el título”.

Mensaje al Ecuador

“Darles las gracias por el apoyo, el cariño y que sepan que el sentimiento es mutuo. Realmente me enorgullece ser un peleador del Ecuador, representándolos y ganando alrededor del mundo”.

Vera y Grant subirán al octágono en el UFC Fight Night en las Vegas, Nevada. El ecuatoriano quiere ganar su primer lucha oficial del 2021 y trazar una racha de victorias. Sus últimos encuentros fueron con Ewell (victoria), Yadong (derrota), O’Malley (victoria) y Aldo (derrota).

Chito ha conseguido 16 triunfos, 7 derrotas y un empate. Actualmente, está en la posición 15 de la categoría peso gallo.

