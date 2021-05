Champions League: dónde ver, canales de transmisión, hora del partido y más detalles del partido entre Manchester City y Chelsea

La espera ha terminado. Manchester City vs Chelsea será el duelo que solo tendrá como ganador a uno de estos equipos ingleses, ambas escuadras buscan coronarse como el mejor de Europa y sumar a sus vitrinas el título de la Champions League.

Una inédita final será la que se disputará este sábado 29 de mayo en el Estadio Do Dragao en Oporto, Portugal. Será la tercera final inglesa en la historia: Manchester United vs Chelsea (2008) y Liverpool vs Tottenham (2019) la anteceden.

City buscará su primer hito en su primera final en la Liga de Campeones y Pep Guardiola también desea acariciar la gloria, la cual no es ajena para el entrenador español. Mientras que los “blue” quieren sumar la tercera presea de este tipo a su amplio palmarés.

Los dirigidos por Thomas Tuchel llegan con una ventaja en estadísticas y anímica: le ha ganado en los últimos dos cotejos al Manchester City. Además, en la historia se han medido en dos ocasiones por torneos fuera de Inglaterra, ambos favorecieron al Chelsea.

Dónde ver

La final de la Champions League entre el Manchester City y el Chelsea será este sábado 29 de mayo a las 14:00, tiempo de Ecuador, en el Estadio Do Dragao de Oporto, Portugal.

El partido entre el Manchester City y Chelsea podrás verlo en vivo a través de la señal de ESPN, ESPN 2, Fox Sports y Fox Sports 2. De igual manera será transmitido por Facebook Watch.

Posibles alineaciones

Alineación probable del Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho, Gündoan; Mahrez, De Bruyne, Foden

Alineación probable del Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Pulii, Werner, Mount