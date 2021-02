Tres recomendaciones que debes tomar en cuenta para realizar deportes de alto rendimiento

Para los deportistas, la alimentación e hidratación son factores importantes para su rendimiento. El cuidado al realizar ejercicio físico, que incluye entrenamientos intensos y competiciones frecuentes, logrará que se evite caer en fatiga, aparición de lesiones o enfermedades relacionadas.

Lo ideal es lograr un equilibrio entre los requerimientos nutricionales que necesita el organismo y satisfacer las necesidades incrementadas de energía y nutrientes perdidos durante la actividad física, lo cual se facilita con la consecución de una adecuada hidratación y una recuperación óptima tras el ejercicio.

Los cuidados que se requieran dependerán de numerosos factores como intensidad y duración del ejercicio, disciplina deportiva, momento de la temporada, edad, forma física de la que se parte, ambiente externo, etc.

¿Qué necesitas saber para realizar deportes de alto rendimiento?

El alto rendimiento se relaciona con elevar la actividad física a un nivel profesional y con un grado de exigencia. En ese sentido, la natación, el baloncesto, el fútbol, el ciclismo, entre otros, pueden se considerados como tal bajo estas características.

Sea cual sea la actividades, estas recomendaciones te ayudarán a ejecutarlos de la mejor forma:

¿Cómo hidratarse?

Cuando se realiza ejercicio físico, un gran porcentaje de la energía producida se libera en forma de calor. Para evitar un aumento de la temperatura corporal por encima de un nivel crítico, el cuerpo utiliza la sudoración, que no solo elimina agua. Un deportista bien entrenado, puede perder más de 3 litros de líquido, el cual no solo está formado por agua, sino por minerales que no siempre se recuperan de forma inmediata.

Para ello, la hidratación con bebidas que cuenten con electrolitos te ayudarán con la reposición de estos componentes para restablecer la homeostasis. De no hacerlo, se contribuye al desarrollo de fatiga, que en casos graves puede llegar a ser crónica.

¿Cómo alimentarse?

Para este tipo de deportistas, las proteínas son un elemento esencial en su dieta por sus importantes funciones enzimáticas, estructurales y reguladoras en el organismo. Aunque una dieta variada y regular puede suministrar las proteínas que necesita un deportista, los suplementos proteicos son una forma práctica de asegurar una ingesta de calidad y en cantidad adecuada.

La cantidad a tomar, dependerá de las necesidades individuales del deportista, tomando como referencia su peso y la actividad física que realiza la persona. Las proteínas ayudan a incrementar la fuerza que se necesita para realizar una actividad, además de colaborar con el sistema inmunitario.

Por ejemplo, los suplementos que apoyan o mejoran la actividad del hígado, han mostrado que en personas sanas no deportistas, parece mejorar el rendimiento físico y la sensación subjetiva de fatiga, y en deportistas reduce el daño muscular.

¿Cómo cuidarse de las lesiones?

Existen productos en el mercado que pueden fortalecer los huesos y los músculos para evitar las lesionas que pueden generarse con la actividad. También, se debe tomar en cuenta el calentamiento previo que se necesita para acondicionar la musculatura en días de frío y prevenir contracturas y tirones.

