Falleció el padre de Carlos Tevez, el hombre que fue fundamental en la vida del “Apache”

El club de los amores de Carlos Tevez, Boca Juniors, confirmó la lamentable noticia del fallecimiento del padre adoptivo del delantero argentino. Don Segundo atravesaba una dura enfermedad y sus probabilidades de sobrevivir eran casi nulas.

Tras el lamentable hecho, 'Carlitos' no jugará contra Newell’s por la Copa de la Liga que se disputará este domingo en Rosario. Los Xeneizes extendieron un mensaje de condolencias para la familia Tevez.

Segundo fue intervenido del cuello en febrero del 2020 y, posteriormente, estuvo en terapia intensiva por contraer coronavirus. Después de haber recibido el alta volvió al hospital en septiembre y lastimosamente no se pudo recuperar; también padecía de diabetes y obesidad.

Hace poco, después de conseguir la Copa Diego Maradona, el “Apache” recalcó que Don Segundo era una persona fundamental en su vida para el crecimiento como futbolista y ser humano.

“Segundo se hizo cargo de mí sin tener nada que ver conmigo. Vio un chico indefenso que no tenia un guía ni nada. Es un luchador, no baja los brazos, quiere seguir viviendo. Como familia, lo acompañamos en todo momento. Los médicos dicen una cosa pero mi viejo la sigue peleando, nos sigue marcando cómo se vive la vida y nos marca mucho”.

Tevez fue adoptado enseguida de nacer por Segundo y su esposa Adriana, después que Fabiana – madre biológica- no pudo criarlo y fallecería meses después de dar a luz. La crianza de Carlos estuvo marcada por ruidos de balas, hechos delictivos que terminaron incluso con la vida de su compadre de pelota: Darío “Cabañas” Coronel.

"Cuando tuve conciencia me agarró y me dijo yo no soy tu papá, pero te siento mío. A tu papá lo mataron y me contó la historia verdadera. Yo siempre lo llamé papá porque desde que tengo conciencia siempre estuvo conmigo”, había explicado el Apache en una entrevista en TyC Sports a comienzos de año.

