Se cancela el partido de Universidad Católica vs Olmedo por esta razón

La tarde de este viernes 19 de febrero de 2021 se anunció que se canceló el encuentro entre Universidad Católica vs Olmedo. Se trata del primer partido de la fecha del torneo de la Liga Pro.

El encuentro entre la Católica y Olmedo se canceló debido a que el “Ciclón” solo pudo inscribir a 11 jugadores en Liga Pro.

"No tenemos los carnets, es una situación complicada porque nos preparamos para el torneo. Hoy a las 12:00 me enteré que no estábamos habilitados todos. Queremos ofrecer disculpas a Católica", dijo Pablo Trobbiani, DT de Olmedo de Riobamba, en una entrevista con GOL TV.

De esta manera, U. Católica suma 3 puntos en la primera fecha del torneo.

Por otro lado, Liga de Quito y 9 de Octubre se enfrentarán este viernes a las 19H00.

En redes sociales ya hay reacciones debido a lo ocurrido con el partido y específicamente con Olmedo.

Cuando @LigaProEC entregó los carnets de jugadores de Olmedo que si estaban habilitados, el representante de este club no los quiso recibir y amenazo con no presentarse…quería a todos o nada… — Diego Arcos S. (@DiegoArcos14) February 19, 2021

Pablo Trobbiani en Gol TV indica que se enteró de todo a las 12 del día. Tienen 11 jugadores habilitados y 3 de ellos en Riobamba, pero los carnets no están en Quito. Anticipa que se sentará con la dirigencia para resolver situaciones. Lo de la dirigencia de Olmedo es vergonzoso. — Andrés Muñoz Araneda (@andresmunoza) February 19, 2021

Pablo Trobibuani, DT de Olmedo en @goltvecu y GOLTVPLAY: no tenemos los carnets, es una situación complicada porque nos preparamos para el torneo. Hoy a las 12:00 me enteré que no estábamos habilitados y que solo teníamos 12 habilitados. Queremos pedir disculpa a @UCatolicaEC pic.twitter.com/CBhbPGqDSq — ᴡɪʟʟɪᴀᴍ ᴅáᴠɪʟᴀ ʙᴀsᴛɪᴅᴀs (@WilliamDavilaB) February 19, 2021

#JaimeAyoví, capitán de #Olmedo en @goltvecu : “En la charla previa al partido nos informan que muchos de nosotros no estábamos inscritos. . En lo personal hay que conversar con la dirigencia para que esto no vuelva a pasar. Es increíble. Primera vez que me pasa”. 🏟🎥⚽️🇪🇨 pic.twitter.com/8pCMJ3k9IC — Ramón Morales Verduga (@Rmoralesverduga) February 19, 2021

