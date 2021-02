Andrés Chicaiza: "Me sacaron del partido ante Barcelona SC por intentar hacer un gol"

El miércoles 17 de febrero, el volante del Deportivo Cuenca, Andrés Chicaiza fue entrevistado por Radio Huancavilca donde soló varias declaraciones polémicas sobre el partido entre U. Católica y Barcelona SC, última fecha del campeonato nacional pasado que decidió el pase del equipo torero a la final del torneo.

En este partido, un empate o triunfo de BSC le convenía a ambos clubes, finalmente se dio el empate, Barcelona SC clasificó a la final y la ‘chatolei’ a la Copa Libertadores luego de 40 años.

En la entrevista cuando le preguntaron a Chicaiza respecto al empate entre estos clubes, el otavaleño de 28 años dijo que cuando él intentó hacer un gol con un remate potente al arco, fue sustituido por Édison Guerrero en el minuto 58'.

“Habían cosas que no estaban bien o habían decisiones que el momento del partido se las quería tomar u órdenes que no iban conmigo. Hay cosas que no digo yo, lo vio todo el país que después de esa jugada se dio el cambio, juzguen ustedes mismos lo que pasaba en ese momento con el tema del equipo”, sentenció Chicaiza.

“Andrés Chicaiza” Porque en entrevista con @RadioHuancavilk, el mediocampista se refirió al partido @UCatolicaEC vs. @BarcelonaSC de la pasada temporada, partido que definía la segunda etapa del torneo y el acceso a copas internacionales. pic.twitter.com/hRyji7CSnL — ¿Por qué es tendencia? 🇪🇨 (@twittendencia) February 18, 2021

DT de U. CATÓLICA, SANTIAGO ESCOBAR LE RESPONDE A CHICAIZA

Tras las polémicas declaraciones de Chicaiza sobre ese partido, el DT de los 'camaratas', Santiago Escobar no tardó en responder. "Tal vez Andrés Chicaiza salió un poco resentido de Universidad Católica porque no actuó toda la temporada. No puedo ponerme a la altura de responderle", aseveró este jueves en diálogo con ‘Mundo Deportivo’ de Cobertura 104.1 FM.

“Me gustaría que miraran todos los partidos que Andrés Chicaiza jugó de titular en Universidad Católica y se responde la pregunta”. Y en torno a otra declaración de Chicaiza en la que aseguró que fue el entrenador colombiano de Universidad Católica quien le confesó que no había pedido su contratación para la temporada 2020, Escobar expresó: “jamás he dicho a un jugador de fútbol que se lo trae y no va a jugar. Jamás diré eso”.

➡️ ¡LE RESPONDE A ANDRÉS CHICAIZA! 🧐 @sachyescobar, DT de #UCatolica en ECDF 7/10: "Me gustaría que miraras todos los partidos de la Católica cuando Andrés Chicaiza fue inicialista y si es que terminó los 90 minutos; con eso te contesto todo" 👀 pic.twitter.com/wRZgorO8Yx — ®El Canal del Fútbol (@ElCanalDFutbol) February 18, 2021

