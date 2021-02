Mascherano regresó al fútbol para jugar con Barcelona SC y 'casi lo rompen'

En la Noche Amarilla donde Barcelona SC se enfrentó amistosamente ante el 9 de Octubre, el domingo por la noche, tuvo como invitado al argentino Javier Mascherano. Sin embargo, el jugador recibió una dura entrada por parte del mediocampista Éder Cetre que casi lo lesiona.

La prensa argentina se hizo eco de la presencia de Masche en Guayaquil e incluso registró el momento de la ‘agresión’ a la figura invitada a la fiesta barcelonista. El diario deportivo Olé tituló: ‘Mascherano volvió al fútbol (y casi lo rompen)’.

“... el volante Éder Cetre agredió a la figura invitada, Mascherano, por lo que el árbitro del partido, Jaime Sánchez, amonestó al infractor, cuando se reclamaba su expulsión”, agregó el periódico.

😱🙏 Mascherano volvió al fútbol… ¡y casi lo rompen! ➡️ Participó de un amistoso organizado por el Barcelona de Guayaquilhttps://t.co/6mp7K4cmtF — Diario Olé (@DiarioOle) February 15, 2021

Masche lució el número 96 en el dorsal y cuando pasó esta amonestación al jugador sonrió y no indicó malestar alguno tras la fuerte entrada del volante del 9 de octubre. El infractor, sin embargo, no vio la cartulina amarilla hasta los minutos finales del primer tiempo por una situación que no fue alarmante.

Javier Mascherano llegó a Guayaquil a las 11:00 del sábado 13 de febrero y de inmediato fue trasladado al hotel Oro Verde, donde también participó del evento Tarde Amarilla y compareció ante los medios de comunicación.

Por la apretada agenda del programa de la Noche Amarilla el domingo, el exseleccionado argentino no alcanzó a realizar práctica alguna junto con los integrantes del plantel de Barcelona SC y en el amistoso frente al 9 de Octubre jugó sesenta minutos. El encuentro terminó igualado a uno.

