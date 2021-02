Madre de Santiago 'Morro' García responsabiliza a presidente de Godoy Cruz por el suicidio del jugador

La madre del jugador Santiago 'Morro' García, Claudia Correa, apuntó contra el presidente de Godoy Cruz, José Manzur, a quien responsabilizó en gran parte del suicidio de su hijo el pasado fin de semana. Esto lo manifestó luego de conocer las primeras conclusiones de la Fiscalía cuando indicaron cómo había sido los últimos días de vida del delantero del equipo argentino, relata diario Marca.

“Mansur hizo la declaración de que mi hijo era un líder negativo y debería haberlo limpiado; le quiero decir que era un chiquilín que ayudó a todo gurí que encontró y nunca le faltó el respeto a nadie”, empezó Correa dijo la madre en una entrevista con el Canal 7 reseñado por diario Marca.

Y añadió: “Santiago estaba gordo porque estaba depresivo y no tenía entusiasmo por lo que hacía. Le digo a Mansur que así la vida no es. Hay que tener más respeto por el sufrimiento del otro”.

En esa misma línea, añadió: “Santiago me llamó el lunes para mi cumpleaños y me dijo que el sábado estaba en casa, pero a Mansur se le ocurrió pedir el otro 50% de su pase a Daniel Fonseca (representante del Morro). Esto le imposibilitó irse y eso lo detonó. Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias a Mansur”.

Correa manifestó que hasta ayer no había recibido las condolencias del presidente de Godoy Cruz: “Este señor (Mansur) que no se cansó de despreciarlo, manosearlo y humillarlo nunca me contestó. Está en (la playa) Cariló pasando sus vacaciones y ni siquiera me dio sus condolencias", dijo.

Por último, cerró: “Mansur lo iba a hacer correr por el pasto durante seis meses y eso es lapidario para la emoción, la estima y el deporte. En los negocios de Mansur lo que no marcha se tira y a mi hijo lo quiso tirar. Mi hijo se murió por un negocio. Hay gente que vive para hacer dinero con las habilidades de otras personas”.

Te puede interesar: