El suicidio del jugador uruguayo de 30 años, Santiago 'Morro' García dejó consternados a los fanáticos del fútbol. Amigos, colegas y compañeros que compartieron plantel con el delantero del Godoy Cruz no pueden creer la decisión que tomó de quitarse la vida. Uno de ellos, fue el ecuatoriano Jaime Ayoví, quien conmocionado, compartió un chat con él días antes de su fallecimiento.

El atacante ecuatoriano de 32 años compartió en su historia de Instagram una foto junto a su excompañero y luego un chat que muestra una impactante conversación que habían mantenido hace días, en la que el Morro, sin que el ecuatoriano lo advirtiera, manifestó su situación.

"'Estoy loco, hermano' y 'Me dejaste solo', me decías. No sabía que eran señales", se lamentó el atacante con una profunda tristeza.

Ayoví: ¿Capitán qué pasa que no te vi jugar?

Morro: Estoy loco hermano pero ya levanto este barco. Jajaja, no puedo todo jaja, me dejaste solo

Ayoví: Jajaja, Ya vuelvo y tú te vas, no se vale.

Morro: Siempre tiene que estar un negro.

Ayoví: Jajaja. Claro si no hay un negro no sería el Tomba. Pero ya papi para ver si te dejan jugar.

Jaime Ayoví revela chat con el Morro García: "No sabía que eran señales" / Instagram

Claudia Ríos, fiscal de homicidios, fue al departamento donde encontraron sin vida a Santiago el Morro García, en la ciudad de Mendoza: confirmó su muerte, que se encontraba en su habitación, tendido sobre la cama, con un disparo en el parietal derecho, con un arma en su costado.

