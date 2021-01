Messi recibió dos partidos de suspensión por su primera tarjeta roja con el FC Barcelona

El Comité de Disciplina sancionó a Lionel Messi con dos partidos de suspensión producto de la primera tarjeta roja que recibió a raíz de su manotazo, sin pelota, en el rostro a Asier Villalibre, jugador de Athletic de Bilbao, en la final de la Supercopa de España.

De esta manera, la Pulga se perderá un partido por Copa del Rey, frente a Cornellá, y otro por la liga española, contra el Elche de Jorge Almirón. Por las insólitas cuestiones del destino, el crack argentino volvería frente a Athletic de Bilbao, su verdugo, esta vez en el Camp Nou.

La sanción a Messi generó polémica en España, ya que la consideran leve si se tiene en cuenta el antecedente de Diego Costa, quien recibió ocho jornadas de suspensión por insultar al mismo árbitro.

En su reporte del partido, el árbitro Jesús Gil Manzano consignó que Messi agredió al rival "haciendo uso de fuerza excesiva estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado”.

Messi no se pronunció sobre la expulsión tras el partido, pero Villalibre dijo que fue el delantero azulgrana reaccionó por impotencia.

“Yo le meto cuerpo para que no fuera adelante y él se ha enfadado, me ha metido la mano en la cara, y yo creo que es agresión clara”, dijo el atacante del Athletic. "Al final es normal, esa impotencia, ese minuto. Al ir perdiendo, un jugador se puede frustrar, no pasa nada".

Messi se fue frustrando al agotarse el tiempo en la prórroga de la final de la Supercopa, con su equipo incapaz de reaccionar ante el Athletic. Los azulgranas se dejaron remontar dos veces, encajando un gol a los 90 minutos que fue obra de Villalibre. Antoine Griezmann firmó ambos tantos del Barça, con Messi como asistente del primero.

Visto así igual no es ni roja….

La derrota le impidió al Barcelona poner fin a una sequía de títulos que les persigue de la pasada temporada, la primera en la que se quedaron con las manos vacías desde 2007-08.

Aunque fue la primera roja de Messi con su club, la “Pulga” ha sido expulsado dos veces con la selección de Argentina, incluyendo una en los primeros segundos de su debut en un amistoso contra Hungría en 2005. La otra fue en el partido contra Chile por el tercer puesto de la Copa América de 2019. También fue expulsado una vez con el Barcelona B.

