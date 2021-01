Sebastián Guayasamín ilusiona a Ecuador en el Dakar 2021

En la etapa II llegaron en segunda ubicación. El piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín cumplió una destacada actuación en el Rally Dakar. Culminada la segunda etapa, el tricolor se ubica en el puesto 15 de la general con un gran desempeño individual y de su automóvil en la categoría SSV.

La segunda etapa constó de 228 kilómetros de enlace y 400 de especial y la ayuda del copiloto argentino Ricardo Torlaschi fue fundamental para que Guayasamín siga buscando su primer podio en la prueba luego de siete años de intento.

Todo el Ecuador apoya a Sebastián y Ricardo para que hagan historia en tierras árabes. “Ya culminamos el segundo día de la prueba. Las cosas esta vez se pusieron muy calientes la verdad. Fueron casi 800 kilómetros sumando la carrera y el enlace. Una etapa larga, muy larga, pero Ricardo me ayudó muchísimo a no perder la ruta ni un solo minuto. Al final faltando solo 25 kilómetros sufrimos una ponchadura en una de las ruedas. Era imposible no romper una llanta con la cantidad de piedras que hubo en el camino. Cada vez avanzamos más y estamos ahora con fuerza entre los 20 primeros de nuestra categoría”, mencionó en un emocionante video Sebastián Guayasamín apenas concluida la segunda etapa.

Sebastián que corre a bordo de un Polaris RZX XP Pro se ubicó en el puesto 18 de la etapa y saltó así al casillero 15 de la general que pasó a comandar ayer el chileno Francisco López.

Hoy será una etapa III de mucha concentración y empiezan los tramos de dunas, donde tienen que ir cortando la arena y mirando qué tan grande es la pendiente para entrar a buena velocidad para no quedarse varado en el desierto.

El trabajo del navegante es fundamental para no cometer errores y seguir compitiendo contra el reloj que es el peor enemigo en esta competencia de 12 etapas durísimas. Para Ricardo Torlaschi esto no es nuevo ya que tiene muchísima experiencia en las competencias de rally raid y maneja muy bien la hoja de ruta. “Vamos a hacer una carrera rápida, pero con la cabeza”, mencionó Ricardo, ilusionado.