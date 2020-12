Pablo Repetto: "Dentro de todo lo negativo, el invicto se mantiene"

El entrenador de Liga de Quito, Pablo Repetto, habló por primera vez este miércoles 30 de diciembre, luego de perder la final ante Barcelona SC. El uruguayo dijo que pese a perder el campeonato, el invicto de los 23 años sobre los 'toreros' sigue vigente.

"Dentro de todo lo negativo, hoy la gente está tranquila, porque el invicto de los 23 años ante Barcelona (en Casa Blanca) se mantiene", sostuvo el estratega uruguayo en diálogo con la emisora Área Deportiva.

"No quiero llorar, ya está. Yo ya no me puse a ver imágenes del partido. La historia no va a ser cambiada. Vamos a ser autocríticos. No voy a quitar mérito a Barcelona, felicito al equipo y a su dirigencia", agregó.

Cuando se le preguntó si ensayó los penales, Repetto agregó que obviamente se practicaron:

“No quiero entrar en detalles de parte del juego sino en lo global, pero sí se ensayaron penales, se estudió al rival como el rival nos estudió a nosotros. Lamentablemente, uno hace los análisis y en los momentos de dolor esos sentimientos no te pueden cambiar la razón. Hoy nosotros somos hinchas, tenemos dolor y hemos dormido poco porque somos hinchas. No es un año que estoy en Liga, ya van a ser 4. Vamos a seguir en Liga y nos tocó jugar cuatro torneos y en los cuatro llegamos a la final. Nos tocó dos perder en finales”.

Al final, Pablo Repetto sentenció: "A veces no se valora que se llegó a la Final. Para el año que viene vamos con todo y ojalá que podamos jugar otra Final para ganarla y tener una estrella más. Hemos jugado 4 finales y hay que valorarnos también. Este plantel lo único que ha hecho es jugar finales”.

El partido de vuelta finalizó igualado sin goles y debido al empate a un gol obtenido en el partido de ida, el campeón se definió en la tanda de penales.

