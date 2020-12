GolTV difunde los audios y videos del VAR sobre la polémica entre Junior Sornoza y Damián Díaz

El pasado domingo 27 de diciembre de 2020 el canal GolTV difundió los audios y videos analizados por la sala VAR autorizada para el partido entre Barcelona SC y Liga de Quito cuando al tramo final del primer tiempo hubo una polémica entre Damián Díaz y Junior Sornoza.

En un choque abajo entre Jordy Alcívar, de Liga de Quito, y Nixon Molina, de Barcelona SC, el volante 'torero' Damián Díaz fue captado por el sistema de videoarbitraje (VAR) lanzando un puntapié al jugador albo, Junior Sornoza. Las imágenes confirman una serie de polémicas.

En un primer paso, en el audio se escucha que se advierte de "una entrada" de número 8 de Liga (Alcívar) contra Molina. La acción prosigue en una toma abierta en la que aparece el 'Kitu' Díaz corriendo hacia el tumulto.

Pese a que las imágenes son claras, el juez central Augusto Aragón no se da cuenta de la acción de Díaz, quien con su botín lanza un puntapié hacia las piernas de Sornoza. El 10 de Liga, reacciona de inmediato soltando una patada y sacando el brazo en dirección al pecho del jugador canario.

"Estamos chequeando una posible roja del jugador número diez blanco", dice una voz del VAR. En ese tanto, Carlos Orbe, responsable del videoarbitraje, dice: "dame otro ángulo, quiere ver el codo de ese jugador (Sornoza)".

"Veo una entrada al momento que el jugador blanco patea y deja el pie allí. No le impacta…", insiste Aragón.

"Aragón, ¿viste algo del jugador número diez?", pregunta Orbe al central. "No, no lo vi. Del número diez amarillo (Díaz) veo un golpe no muy fuerte, adelante no veo nada", respondió Aragón. Y después de revisar otro ángulo de la imagen, concluyó el colegiado: "Lo que estoy viendo aquí es un golpe temerario de parte del jugador blanco (Sornoza) contra el amarillo (Díaz)".

"Perfecto. Confirmo decisión: tarjeta amarilla contra número diez de blanco (Sornoza)", decidió Orbe, quedando en evidencia que existió un error de la sala VAR respecto de la jugada entre Sornoza y Díaz, que derivó en la amonestación al jugador de Liga. No se advirtió al juez del encuentro de la agresión previa los dos jugadores.

En el programa de GolTV, los periodistas deportivos coincidieron en que la sala VAR y el juez Aragón no se percataron de la acción de Damián Díaz.

La misma televisión coincide en que la sala VAR y el árbitro Aragón no se percataron del golpe y provocación de Díaz.

