Lionel Messi confesó cómo se enteró y reaccionó a la muerte de Maradona

Una de las entrevistas más esperadas se ha publicado, Jordi Évole (medio La Sexta) habló con Lionel Messi antes que culmine el 2020. El rosarino habló de todos los temas habidos y por haber, y tocó el duro momento que pasó tras el deceso de Maradona.

“La Pulga” confesó que se enteró de la muerte del “Pelusa” por un mensaje de su padre. “Era una locura. No lo podía creer. Sabíamos que Diego no estaba bien pero no podía creer que hubiera muerto. Fue algo terrible y en ese momento una locura”.

El 10 del Barcelona también fue cuestionado si recibiría tener un funeral similar al de Diego. Ante ello, el goleador histórico del club culé señaló que no.

“No me planteo un funeral como el de Maradona ni quiero pensarlo, pero era normal por lo que fue Diego y por lo que hizo por Argentina. Era normal esa locura que fue para despedirlo, porque lo merecía todo”.

Homenaje con camiseta de Newells y la jugadora que se negó a hacer un minuto de silencio

“La camiseta que saqué en homenaje a Maradona me la regaló la gente de Newell’s. Tenía el convencimiento de que iba a marcar y eso que llevaba partidos sin hacer goles. Fue raro porque apareció de una jugada de la nada, cuando menos lo busqué”.

Sobre la jugadora española que se negó guardar silencio en homenaje a Maradona, Lio indicó que cada uno es libre de opinar y hacer lo que quiera.

“No a todo el mundo le gustó Maradona por su manera de vivir. Cada uno es libre de actuar”.

Futuro con el Barca

“No tengo nada claro hasta que termine el año. Ahora solo pienso en acabar la temporada y ganar títulos. Sé que hay mucha gente del Barça que aún me quiere, pero voy a hacer lo mejor para el club y para mí. Además, yo quiero vivir en Barcelona y estar dentro del club de alguna manera cuando me retire”.

