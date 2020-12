Ecuatoriano Carlos Góngora se proclama campeón mundial de boxeo

El ecuatoriano Carlos Góngora se proclamó campeón mundial de la categoría Super Medio de la Organización Internacional de Boxeo y consigue un récord de 19-0 tras noquear al kazajo Ali Akhmedov.

