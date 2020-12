Jugador del Deportivo Cuenca denuncia supuesto soborno en el partido ante Emelec

El jugador de Deportivo Cuenca, Anthony Bedoya, publicó en sus redes sociales que recibió un supuesto soborno por parte de un jugador de Emelec en el partido de la fecha 14 cuando se jugó a horario definido en la segunda etapa del torneo de la Liga Pro.

Este supuesto soborno se habría dado en el partido de Deportivo Cuenca vs Emelec que se jugó el miércoles 16 de diciembre del 2020 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad azuaya.

Deportivo Cuenca se llevó la victoria de 2 -1. Sin embargo, Anthony Bedoya salió expulsado al minuto 36' del primer tiempo.

En un video contó lo que sucedió: "Un jugador de Emelec, que estaba jugando por mi lado, no diré su nombre por respeto, se me acerca y me dice: 'ayúdanos'. Yo le dije: 'tanto como tú peleas la etapa, yo estoy salvado la categoría'. Estoy ante Dios, ante mi hija de siete años y uno que viene en camino, me dijo que si le dejaba ganar, mañana personalmente me regalaba $5 000”, dice en el clip.

En un segundo video, Bedoya dijo que antes del partido sus compañeros también recibieron llamados telefónicos. Les ofrecieron dinero a otros compañeros, no fue mi caso (llamadas). Antes del partido, el técnico (Guillermo Duró) les dijo que les agradecía por haber sido sinceros y no se quisieron vender. Nadie se vendió", dijo el jugador.

Por otro lado, la dirigencia de Emelec no han realizado ningún pronunciamiento oficial respecto a la denuncia del jugador del Deportivo Cuenca.

Deportivo Cuenca necesitaba ganar el partido de la fecha 14 para confirmar su continuidad en la Serie A y lo consiguió al ganarle a Emelec; mientras que los 'eléctricos' perdieron las oportunidades de llegar a la final con Liga de Quito.

