Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla ya conocen a sus rivales para los octavos de final de la Champions League

Este 14 de diciembre Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla conocieron quiénes serán sus rivales para los octavos de la Champions League después del sorteo realizado este lunes por la UEFA en su sede de Nyon, Suiza. Esto en el camino hacia la final el 29 de mayo de 2021 en el estadio olímpico Atatürk en Estambul (Turquía).

Al Atlético le ha tocado un rival como el Chelsea, al FC Barcelona el PSG en lo que será un reencuentro entre Lionel Messi y Neymar. Al Sevilla el Borussia Dortmund, y al Real Madrid el modesto Atalanta.

Borussia Mönchengladbach – Manchester City.

Lazio – Bayern Munich.

At. Madrid – Chelsea.

Leipzig – Liverpool.

Porto – Juventus.

FC Barcelona – PSG.

Sevilla – Dortmund.

Atalanta – Real Madrid.

Los partidos de ida por los octavos de final están programados para el 16, 17, 23 y 24 de febrero y los de vuelta el 9,10, 16 y 17 de marzo de 2021.

El sorteo de cuartos de final está programado el viernes 19 de marzo de 2021.

Los partidos de ida por los cuartos de final serán el 6 y 7 de abril y la vuelta el 13 y 14 de abril de 2021.

Los encuentros de semifinales están pautados para: la ida el 27 y 28 abril y la vuelta el 4 y 5 de mayo de 2021.

Todas las fechas son provisionales y la UEFA puede cambiarlas.

