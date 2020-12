Cristiano Ronaldo: los cuidados extremos que lo llevaron a ser uno de los mejores

El martes 08 de diciembre (FC Barcelona vs Juventus) fue la clara muestra de que Cristiano Ronaldo tiene aún muchas batallas por delante y, por supuesto, más trofeos que sumar a su Palmarés. El astro portugués tiene una condición física envidiable a sus 35 años y un excompañero reveló las razones y cuidados para alcanzar esta meta.

Dimitar Berbatov fue el compañero de CR7 en el Manchester United. Al búlgaro solo le bastó una temporada para entender el porqué el luso es diferentes a los demás jugadores; lo calificó como el “profesional definitivo”.

"He sido un tipo afortunado por compartir aquella temporada juntos. Entrenar con él era como una guerra, porque no pensaba en otra cosa que no fuera ganar en todo, incluido los pequeños juegos que organizábamos. Pero eso no era malo, al contrario. Cristiano era un buen chaval que aumentaba la atmósfera de competitividad del equipo”, aseguró Berbatov.

Cristiano Ronaldo / Getty Imágenes

Los cuidados de Cristiano Ronaldo llegaban a un punto antes visto. Según el exatacante del Bayer Leverkusen, Tottenham y AS Monaco, la actual figura de la Juventus no tomaba alcohol ni siquiera en Noche Buena (24 de diciembre).

Entrenamiento

Su cuidado al no consumir alcohol, tabaco y otras sustancias perjudiciales para su rendimiento es la punta del iceberg. El “bicho” llegaba antes a entrenar, se quedaba después de cada jornada rematando a puerta y después de ello se iba a nadar y volvía al gimnasio.

Messi y Ronaldo

Berbatov aclaró que CR7 siempre tuvo en su mente ser el mejor. Además, agregó que será difícil volver a ver jugadores de la talla de Cristiano y Leo.

“Cuando llegue el momento de que Ronaldo y Lionel Messi cuelguen las botas, nos daremos cuenta aún más de la clase de atletas excepcionales que eran”, finalizó el exjugador de los “Diablos Rojos”.

Messi y Cristiano Ronaldo / Getty Imágenes

Te puede interesar