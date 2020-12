Ni Messi y peor aún Cristiano Ronaldo, estos son los deportistas más buscados en 2020

Google reveló lo más buscado del 2020, por supuesto el término coronavirus encabezó varias listas. Por su parte, muchos se llevaron una sorpresa en el ámbito deportivo al no encontrar en el top 10 a Messi y Cristiano Ronaldo.

Los dos mejores futbolistas en la actualidad no aparecen en los 10 atletas más buscados en el mundo. Sorprende este anuncio de la empresa Google ya que incluso CR7 padeció COVID-19 pero aún así no puede desbancar a otras estrellas.

A continuación, te contamos cuáles fueron los 5 deportistas más buscados en Google en el 2020.

Ryan Newman

Ryan Newman / Getty Imágenes

El piloto de NASCAR fue tendencia por el brutal accidente, lo cual lo llevó a estar hospitalizado. Si embargo, fue tendencia este 2020 al regresar a las competencia en mayo.

Michael Jordan

Michael Jordan / Getty Imágenes

A pesar que ya no forma parte de la NBA, el lanzamiento del documental 'The Last Dance' provocó un duro golpe en la memoria del baloncesto mundial. La docu-serie transmitida por ESPN y Netflix rompió récords y volvió a colocar a Chicago Bulls en la mira.

Tyson Fury

Tyson Fury / Getty Imágenes

El protagonista del boxeo del 2020. El pugilista destaca en las búsquedas tras destronar a Deontay Wilder y se convirtió en tendencia al plana una posible pelea contra Tyson, lo cual nunca se dio.

Tom Brady

Tom Brady / Getty Imágenes

El jugador de fútbol americano es uno de los atletas más buscados del 2020. Más allá de su incidencia mundial, repercutió que esta estrella es uno de los más googleados en Estados Unidos, ya sea por su tarea fuera y dentro del campo de juego.

Mike Tyson

Mike Tyson / Getty Imágenes

El regreso de Mike Tyson fue uno de los temas más hablados del 2020. Después de 15 años “Iron” volvió a los cuadriláteros y protagonizó una de las batallas más entretenidas del año no por su edad, sino por es buen estado físico del estadounidense.