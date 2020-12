“Linda mañana para salir en el coche a pisar negros”, los polémicos tuits de deportistas argentinos

Las últimas 12 horas fueron complicadas para Los Pumas (equipo de Rugby argentino). En primera instancia, fueron tendencia por el nulo homenaje para Diego Maradona, y ahora algunos miembros de su equipo se han ganado el repudio en redes por pasados tuits racistas, xenófobos y muy violentos.

Las publicaciones en cuestión son antiguas, pero seguían siendo parte del historial de la red social. Pablo Matera (capitán del Pumas), Guido Petti y Santiago Socino son los deportistas que han publicado textos de esta índole.

"Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de los que dije hace 9 años".