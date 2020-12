Lewis Hamilton dio positivo para coronavirus y se pierde el Gran Premio de Sakhir

El siete veces campeón del mundo en la Fórmula Uno, Lewis Hamilton, se perderá el Gran Premio de Sakhir de este fin de semana por haber dado positivo para coronavirus.

Cabe resaltar que es la segunda cita seguida en el Circuito Internacional de Bahréin, Aunque la prueba será esta vez en el circuito externo.

La Fórmula 1 ha sido quien confirmó la noticia a través de un comunicado oficial: "La FIA, la Fórmula 1 y Mercedes pueden confirmar hoy que durante los test obligatorios PCR para el Gran Premio de Sakhir, Lewis Hamilton ha dado positivo en COVID-19. De acuerdo con los protocolos de coronavirus y con las recomendaciones de las autoridades públicas en Bahréin, está ahora mismo aislado. Todos sus contactos están controlados. Los procedimientos marcados por la FIA y la Fórmula 1 asegurarán que esto no tenga un impacto mayor en el evento de este fin de semana".

