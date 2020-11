Mike Tyson vs Roy Jones Jr: videos donde Snoop Dogg y Wiz Khalifa fumaron porros en vivo

Una de las peleas más esperadas del año se dio este sábado 28 de noviembre. A pesar que no era oficial o por algún campeonato, la lucha marcaba el regreso de Mike Tyson tras 15 años de ausencia.

Durante ocho rounds de 2 minutos cada uno, Iron Tyson se midió a Roy Jones Jr., este último fue ampliamente superado. Por su parte, Mike mostró que aún puede dar batalla y se mostró sólido en sus golpes y resistencia

La pelea terminó en empate, aunque la tabla realizada por los periodistas de ESPN le otorgaron la victoria a Tyson en 7 de los ocho rounds.

"No, déjame decirte que esto es más grande que la pelea o ganar un campeonato. Estamos siendo humanitarios, ayudando a la gente", señaló Tyson. Este mensaje responde a que la mayoría de las ganancia e ambos púgiles se destinarán a causas benéficas.

El evento tuvo de todo, además de excelentes peleas preliminares hasta espectáculos musicales protagonizados por Snoop Dogg y Wiz Khalifa. Los artistas fueron tendencia tras aparecer fumando marihuana sin ningún tipo reparo, como reseña el portal La Marca.

El más grande de todos los tiempos, Snoop Dogg con porrito en mano como no podía faltar nos deleitó con "The Next Episode" una de las canciones más iconicas de toda la historia. 🔥 pic.twitter.com/W2ag8nbbeG

— KIKI (@kikiibael) November 29, 2020