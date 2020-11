La verdadera historia de la relación entre Pablo Escobar y Maradona

En 1991, Diego Armando Maradona recibió una insólita invitación. El gran capo del narcotráfico, Pablo Escobar, quien se encontraba en la cárcel La Catedral , invitó al 'Diez' a un partido de fútbol con grandes figuras del fútbol colombiano.

Maradona en una entrevista radial argentina en el 2014, contó que recibió esta invitación para que juegue un partido amistoso y si asistía, le pagaban una enorme suma de dinero.

En la entrevista el argentino dijo que la invitación la entregó Guillermo Coppola, donde le dijo que jugarán con grandes futbolistas como René Higuita.

Esta fue su declaración:

“Cuando fui a Medellín y me llevaron a una cárcel rodeada por miles de militares dije: ‘¿Qué mierda pasa? ¿Me van a meter preso?’ Cuando entré a ese lugar parecía un hotel de lujo de Dubái, ahí me lo presentaron, me dijeron: ‘Diego, él es el patrón’. Lo saludé y el tipo muy respetuoso, bastante frío, pero demostró amabilidad conmigo. Pero como yo de noticias y tele nada, no sabía muy bien quién era”, fue otra parte de la declaración de Maradona en la frecuencia radial", así lo recogió el diario AS.

“Se armó una fiesta con las mejores minas que vi en mi vida, y estaba en una cárcel. ¡No lo podía creer! A la mañana siguiente me pagó y se despidió de mí de forma muy amable”, reseñó Maradona aquella noche con el narco.

“Me dijo que admiraba mi fútbol, y que se sentía identificado por mí, porque al igual que yo, él salió de la pobreza para triunfar”.

Sin embargo, por mucho tiempo se especuló que Maradona y Escobar habían mantenido más encuentros y que se habían convertido en amigos íntimos. Pero, Diego desmintió estos rumores de una vez por todoas.

En el 2019, volvió a hablar de este tema para TyC Sports donde comentó todo lo sucedido.

“No fui a la hacienda Nápoles, te lo juro por mi viejita que ni lo conocí. Nunca me regaló nada y la verdad lo que hacía era horroroso. Para todos y para mí, que yo tomaba (drogas). Para qué te vas a prestar el cajón de dólares, para que más, repartirla con la gente. Cuando no pudo llenar más de dólares la casa que tenía, empezó a construir casas para los pobres, pero no porque fuera bueno”, manifestó.

