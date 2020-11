Messi: "Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en FC Barcelona"

Lionel Messi volvió a Europa y fue recibido por varios periodistas que le preguntaban, uno de ellos le cuestionó por la palabras de Eric Olhats, exagente de Antoine Griezmann, que recientemente acusó al astro argentino de controlarlo todo en el Barcelona y de no haber visto con buenos ojos la llegada del delantero francés.

El capitán del club azulgrana expresó su hastío por ser siempre el protagonista negativo de todo lo que sucede en el equipo.

"Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club", declaró.

La polémica

El tío de Griezmann aseguró que su sobrino no logró adaptarse al Culé por la postura incómoda que le hizo sentir Messi. “Estaba convencido de que Antoine no iba a triunfar en seis meses en Barcelona, pero no me esperaba que durara un año. Además, con Messi por allí,… Yo sé lo que pasa dentro, no es fácil”, dijo.

“Hay cosas que todavía no se pueden contar. Pero no se trabaja lo suficiente. En general, en el Barcelona no se trabaja. Los entrenamientos están hechos para que gusten a ciertas personas. Es evidente que no se trabaja”, mencionó el tío de Griezmann en una entrevista televisiva.

Las declaraciones del familiar fueron después del análisis que había hecho el exasesor de Griezmann, Eric Olhats, "Opina de todo y no le gustó mucho la llegada de Antoine. Su actitud fue deplorable (…) Es al tiempo un emperador y un monarca y no le gustó mucho la llegada de Antoine. Su actitud fue deplorable y lo hizo notar. Es un régimen de terror. O estás con él o estás contra él”, agregó.

