Luchador de MMA estrangula a su rival hasta hacerle perder el conocimiento y queda en video

Un luchador de artes marciales mixtas (MMA) hizo una táctica a su oponente que se viralizó. El deportista estranguló al rival hasta el punto de dejarlo inconsciente y el hecho quedó registrado en video. Toda la escena se vivió el martes pasado en Las Vegas.

Se trata de Natan Levy, un luchador israelí que salió victorioso del evento Dana White's Contender Series (DWCS). El perdedor fue el estadounidense Shaheen Santana, a quién le ejecutó una potente llave que le dejó en el piso.

Natan Levy de 29 años le dejó inconsciente a su rival en la tercera ronda, cuando inmovilizó aSantana. El video difundido en redes sociales muestra que Natan está encima del estadounidense y mantiene su brazo sobre el cuello del oponente logrando estrangularlo.

Al ver la escena, el árbitro termina la pelea para lograr separar a los luchadores. Santana se ve inconsciente en el piso mientras el ganador se levanta y acomoda.

