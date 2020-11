VIDEO: Richard Carapaz anuncia que estará en las dos últimas etapas de la Vuelta al Ecuador

El próximo 27, y 28 de noviembre Carapaz estará en el país para ser parte de las dos últimas etapas de la Vuelta a Ecuador. Así lo anunció el ciclista carchense mediante un video en sus redes.

"¡Hola mijines! Desde Madrid les anuncio que voy a estar como invitado en las dos últimas etapas de la Vuelta al Ecuador 2020, el 27 y 28 de noviembre", escribió junto al video.

Las dos etapas donde estará Carapaz serán cerca de su pueblo y también estará en el cierre. Invitó a disfrutar de esta fiesta deportiva desde casa, respetando todas la normas de bioseguridad.

El ecuatoriano terminó la Vuelta a España en la segunda plaza del podio de Madrid. Carapaz, de 27 años, subió al podio junto al esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), ganador de la Vuelta, y el británico Hugh Carthy (EF), tercer clasificado.

"Me voy contento de la Vuelta, he vivido el final con mucha ilusión, por el recorrido he visto muchas banderas de Ecuador, ha sido precioso. He sentido un respaldo especial, momentos muy bonitos". fueron sus palabras tras culminar la competencia.

Ahora se prepara para regresar a su país con su familia. De hecho publicó un mensaje en el que dio a conocer que está ansioso por comer cuy asado y morocho con leche.

