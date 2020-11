La felicitación de Lenín Moreno a Richard Carapaz: "Nuestra bandera tricolor es ondeada con orgullo en Madrid"

El presidente Lenín Moreno, en su cuenta de Twitter, colgó una felicitación a Richard Carapaz que terminó la Vuelta en la segunda plaza del podio y demostró su humildad al festejar con sus compatriotas en Madrid.

"¡Nuestra bandera tricolor recorre el mundo! Es ondeada con orgullo en Madrid por Richard Carapaz, luego de terminar como vicecampeón en la la Vuelta a España", escribió Moreno junto con el video de 'Richie' festejando.

"Gracias por regalarnos esa felicidad que traspasa fronteras", añadió Moreno sobre Carapaz quien expresó que "he vivido el final con mucha ilusión, por el recorrido he visto muchas banderas de Ecuador, ha sido precioso. He sentido un respaldo especial, momentos muy bonitos".

¡Nuestra bandera tricolor recorre el mundo! Es ondeada con orgullo en Madrid por @RichardCarapazM, luego de terminar como Vicecampeón en la #LaVuelta20. Gracias por regalarnos esa felicidad que traspasa fronteras. #SembramosFuturo pic.twitter.com/BofsGkFCtm — Lenín Moreno (@Lenin) November 8, 2020

Carapaz, de 27 años, subió al podio junto al esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), ganador de la Vuelta, y el británico Hugh Carthy (EF), tercer clasificado.

Tras su triunfo en el Giro 2019 y el segundo puesto en Madrid, ahora el listón de Carapaz podría colocarse más alto.

