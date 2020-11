El emocionante festejo de Richard Carapaz con sus compatriotas en Madrid

Cientos de ecuatorianos en Madrid se volcaron para festejar a su compatriota Richard Carapaz (Ineos) que terminó subcampeón en la Vuelta a España.

'Richie' no pude resistirse a los gritos de emoción, palabras de apoyo, y banderas del Ecuador con la que le expresaron su agradecimiento por, una vez más, dejar el nombre del país en lo más alto.

Mira el festejo

Así que la 'Locomotora del Carchi' celebró, con su premio en mano, junto con sus compatriotas frente a la Puerta de Alcalá. El video fue publicado por INEOS Grenadiers.

"¡Mijines! No ganamos el rojo pero me hicieron sentir la persona más feliz del mundo", escribió Carapaz en su cuenta de Twitter en la que acompañó de otro video en el que aparece ondeando una bandera del Ecuador.

Richard celebrando con la bandera del Ecuador

Esas grandiosas muestras de respaldo, para Richard significó un momento "precioso" . "He vivido el final con mucha ilusión, por el recorrido he visto muchas banderas de Ecuador. He sentido un respaldo especial, momentos muy bonitos".