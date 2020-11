"Lo mejor siempre hay que guardarlo para el final": Richard Carapaz previo a la etapa 17 de la Vuelta a España

"¡Mijines! Dicen que lo mejor siempre hay que guardarlo para el final. Vinimos por el rojo y (…) vamos a darlo todo para conseguirlo", fue el mensaje que dejó Richard Carapaz previo a la etapa 17 y penúltima jornada de la Vuelta a España que se recorre en 178,2 km entre Sequeros y Alto de La Covatilla; considerada "rompepiernas".

Tras la jornada anterior, Primoz Roglic sacó 45 segundos de distancia con el ecuatoriano por lo que tiene su última oportunidad para llevarse la Vuelta.

Carapaz 'Rey' de la montaña arrancó este sábado como favorito tanto por la ruta como por la altura. En esta etapa de montaña se decidirá el campeón de la Vuelta.



Cuando faltaban 59 kilómetros de la etapa, Carapaz y el Team Ineos fueron sorprendidos por cortes en el pelotón. Pasado el susto para 'Richie' (55 km) ya está de nuevo en el pelotón.

A dos minutos de la escapada, en las posiciones delanteras del pelotón, sólo le quedó un compañero a Carapaz y es Andrey Amador.

Today's the day. We're ready for one final push at @lavuelta! 👊👊👊 #FuerzaRichie pic.twitter.com/gITYJ5K5Jh

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) November 7, 2020