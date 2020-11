Vuelta a España: por esta razón la etapa 18 no es relevante para Richard Carapaz

Richard Carapaz se juega todo en la penúltima etapa de la Vuelta a España 2020. El carchense solo tendrá una oportunidad este sábado para coronarse como campeón y recortar los 45 segundos de ventaja que tiene Primoz Roglic sobre él.

La etapa 17 de montaña es la decisiva, pero ¿qué pasa con la etapa final? El recorrido para la llegada a Madrid, España, cumple una función similar a la ruta final del Tour de Francia: homenaje al ganador.

La jornada final de la Vuelta a España se utilizará para homenajear al nuevo ganador de la Vuelta. Sin embargo, también servirá para conocer al nuevo ganador del maillot verde después de que los velocistas disputen la rápida llegada en la capital española tras cumplir las siete vueltas al recorrido por Madrid.

Etapa 16 – Stage 16 | #LaVuelta20

🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @MagnusCort gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Magnus Cort Nielsen's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/TLUbK9zHfX

— La Vuelta (@lavuelta) November 6, 2020