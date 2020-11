Richard Carapaz mantiene el segundo lugar en la general después de la Etapa 15

La Etapa 15, la más larga de la Vuelta a España con 230 kilómetros fue para Jasper Philipsen. El ciclista del UAE Team se impuso en el esprint final, consiguiendo así su primera etapa en esta edición. Nuestro Richard Carapaz terminó en el puesto 64 y no pudo cortar tiempo con el líder Primoz Roglic, por lo que se mantiene en el segundo lugar de la general.

En esta etapa, la prueba empezó una media hora más temprano por decisión de los organizadores pues las condiciones climáticas no fueron buenas y en algunos tramos entre Mos y Puebla de Sanabria hubo mucha neblina y lluvia, por lo que dificultó a visión de los ciclistas.

Tanto el ecuatoriano del Ineos Grenadiers como el líder del equipo Jumbo-Visma cruzaron la meta dentro del pelotón en Puebla de Sanabria. Carapaz fue 64.° y Roglic, 49.°.

Guillaume Martin es matemáticamente el campeón de la montaña. Fue el ciclista que más veces ganó en los puertos de montaña y de tercera categoría.

🇪🇸 El pelotón atrapa a @cattamat ya cerca del final de etapa 🇬🇧 It is over for Mattia Cattaneo!

Jasper Philipsen (UAE Emirates) se impuso en el esprint y fue el ganador del día con registro de 6 horas 22 minutos 36 segundos. También bonificaron en la meta (6 y 4 segundos, respectivamente) los alemanes Pascal Ackermann (2.°, Bora) y Jannick Steimle (3.°, Deceuninck).

Etapa 15 – Stage 15 | #LaVuelta20

🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @JasperPhilipsen gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Jasper Philipsen's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/3KtDvjBm4a

— La Vuelta (@lavuelta) November 5, 2020