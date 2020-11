Richard Carapaz mantiene el segundo puesto de la general en la Vuelta a España

La decimocuarta etapa de la Vuelta a España fue para el belga, Tim Wellens (Lotto) quien se impuso en los últimos 150 metros por medio de un esprint, mientras que nuestro Richard Carapaz (Ineos) llegó a la meta en el décimo sexto puesto y se mantiene en el segundo lugar de la tabla general a 39 segundos del líder Primoz Roglic.

Wellens ya había ganado la quinta etapa y esta vez se impuso en un esprint en subida al canadiense Michael Woods (Education First), que fue segundo, y al checo Zdeněk Štybar (Deceuninck).

