Richard Carapaz pierde el liderato de la Vuelta a España y está a 39 segundos de Primoz Roglic

Richard Carapaz perdió el liderato de la Vuelta a España tras la contrarreloj de 33,7 kilómetros de este martes en la que hizo un tiempo de 47.28 y cruzó la meta en séptimo lugar.

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) recuperó el liderato de la Vuelta al ganar la contrarreloj, disputada entre Muros y el Mirador de Ézaro-Dumbría y tiene una ventaja de 39 segundos en la general respecto al ecuatoriano.

A fantastic effort from @RichardCarapazM sees him finish seventh on stage 13, 49 seconds behind stage winner Roglic. All to play for in the final week 👊 #FuerzaRichie pic.twitter.com/36WkAoMyQZ

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) November 3, 2020