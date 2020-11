Vuelta a España: las contundentes declaraciones de Richard Carapaz tras recuperar el maillot rojo

El nuevo líder de la Vuelta 2020, el ecuatoriano Richard Carapaz, ve los 10 segundos en los que aventaja al esloveno Primoz Roglic, al que ha arrebatado el maillot rojo en la cima del Angliru, "muy favorables" para sus intereses.

Carapaz explicó que la de este domingo "ha sido una etapa bastante dura que, añadida a la de ayer" con final en La Farrapona, "en la que también hubo mucho desgaste, más de uno lo sintió al final".

⏯El infierno de L'Angliru ha vivido un gran triunfo de Hugh Carthy y la recuperación de La Roja de @RichardCarapazM. Revívelo en 1'.

⏯Carapaz is again the leader of #LaVuelta20 after the mythical climb to L'Angliru, where Hugh Carthy showed his strength. The 1' summary. pic.twitter.com/yjI9G7twIs

— La Vuelta (@lavuelta) November 1, 2020