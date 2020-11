Vuelta a España: la reacción de Primoz Roglic tras el liderato de Carapaz

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), quien perdió el maillot rojo de líder de la Vuelta 2020 en la subida al Angliru ante el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), admitió en meta no haber tenido su "mejor día" en la etapa de este domingo. Sin embargo, también aseguró haber terminado "contento".

"No tuve mi mejor día, pero estoy contento", dijo un Roglic que se centra ya en "visualizar la crono" del martes, llana hasta la subida final al muro del Mirador de Ézaro, "para hacerla lo mejor posible".

De esa crono, de 33,7 kms. con los primeros 31,9 llanos hasta los 1.800 metros finales al 15 por ciento y rampas cercanas al 30, avanzó que "será dura" y que "dará lo mejor" en ella. Y que, una vez que finalice "a ver como queda la carrera" para ver como se la plantea hasta el final.

El nuevo líder de la Vuelta 2020, el ecuatoriano Richard Carapaz, ve los 10 segundos en los que aventaja al esloveno Primoz Roglic, al que ha arrebatado el maillot rojo en la cima del Angliru, "muy favorables" para sus intereses.

⏯El infierno de L'Angliru ha vivido un gran triunfo de Hugh Carthy y la recuperación de La Roja de @RichardCarapazM. Revívelo en 1'.

⏯Carapaz is again the leader of #LaVuelta20 after the mythical climb to L'Angliru, where Hugh Carthy showed his strength. The 1' summary. pic.twitter.com/yjI9G7twIs

— La Vuelta (@lavuelta) November 1, 2020