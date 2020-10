Primoz Roglic gana la Etapa 10 y quita el maillot rojo a Richard Carapaz

El ciclista esloveno, Primoz Roglic, tuvo una impresionante participación en la Etapa 10 de la Vuelta a España que se corrió desde Castro Urdiales a Suances, con un recorrido de 185 kilómetros. El esloveno esperó el momento justo para atacar sobre el final y se quedó con la victoria. Roglic alcanzó el tiempo de 40:25:12 de Richard Carapaz y se convierte en el nuevo líder de la general por tener mejores puestos en las Etapas.

El esloveno hizo con esta victoria de la Etapa 9, 129 puntos, mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz acumuló 83 puntos, razón por la cual la organización resolvió otorgar el liderato a Primoz Roglic pese a que tiene el mismo tiempo de la 'Locomotora'. La bonificación de 10 segundos como ganador más los 3 segundos de renta permitieron a Roglic recuperar el maillot rojo.

