Richard Carapaz aclara que no es de ningún equipo de fútbol y que su tatuaje "es una larga historia"

Todo comenzó porque en esta semana Richard Carapaz, la 'Locomotora' del Carchi, subió unas historias a su cuenta de Instagram donde se alcanza a divisar un tatuaje del escudo de Liga de Quito en su pantorrilla. Ante eso, el club capitalino diseñó un 'maillot' blanco para entregarle en reconocimiento a su esfuerzo y dejar el nombre de Ecuador en lo más alto del ciclismo. Sin embargo, 'Richie' aclaró hoy que no es hincha de ningún equipo y que su tatuaje es "una larga historia".

"Mijines! Agradezco el detalle de @LDU_Oficial pero no soy hincha de ningún equipo. El tatuaje es una larga historia y no me gustaría que se me identificara con ningún equipo en particular!! Apoyo por igual a todos los equipos, entidades y deportistas de mi Ecuador", escribió el ciclista ecuatoriano con emoticones sonrientes y con gotas de sudor en la frente.

Mijines! Agradezco el detalle de @LDU_Oficial pero no soy hincha de ningún equipo 😅 El tatuaje es una larga historia y no me gustaría que se me identificara con ningún equipo en particular!! Apoyo por igual a todos los equipos, entidades y deportistas de mi Ecuador 🇪🇨❤️ — Richard Carapaz M (@RichardCarapazM) October 29, 2020