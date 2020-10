Richard Carapaz mantiene liderato general de la Vuelta a España

Tras la etapa 7 de la Vuelta a España, el ciclista ecuatoriano, Richard Carapaz, se mantiene líder en la clasificación general, y de esa manera conserva el jersey rojo. Es la jornada de este martes, disputada entre Vitoria-Gasteiz y Villanueva de Valdegovía, el canadiense Michael Woods (Education First) ganó.

La 'Locomotora del Carchi' entró en el pelotón principal a 57 segundos del ganador y continúa como líder. Le siguen el británico Hugh Carthy (EF) a 18 segundos, el irlandés Dan Martin (UAE) a 20, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo) a 30 y el español Enric Mas (Movistar) a 1.07 minutos.

This is a strong turn from Andrey on the front as the gap continues to drop.@RichardCarapazM is in his slipstream with 5km to go #LaVuelta20 pic.twitter.com/IudUFfmCnE

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 27, 2020