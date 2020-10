Richard Carapaz es el nuevo líder de la vuelta a España y se viste con el Maillot rojo

Este domingo 25 de octubre, nuestro ciclista ecuatoriano, Richard Carapaz logró el Maillot rojo. Le sacó distancias a Roglic en la etapa 6 y se quedó con el liderato de La Vuelta 20 y general.

La sexta etapa de la Vuelta a España 2020 que se realizó este domingo consta de 146 kilómetros, entre Biescas y la estación de esquí de Formigal.

Mientras que Richard Carapaz se posiciona como líder en la general, 42 segundos ha perdido Roglic y 46 Enric Mas.

This day just keeps getting better! @RichardCarapazM puts in a superb ride on the tough slopes of the Formigal and moves into the overall race lead at #LaVuelta20!!!! #FuerzaRichie pic.twitter.com/METIh2I1Nw

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 25, 2020