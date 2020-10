La llegada de Richard Carapaz para ser nuevo líder de la Vuelta a España y recibir Maillot rojo

Richard Carapaz hizo historia al vestir el maillot rojo tras posicionarse como nuevo líder de la Vuelta a España. Este 25 de octubre logró dejar por detrás a Roglic y Enric Mas. Te mostramos en video cómo fue su llegada y el momento de su festejo.

Carapaz, el mejor entre los favoritos, vio la debilidad de Primoz Roglic en el ascenso y dejó plantado al esloveno en los últimos kilómetros, perdiendo 43 segundos respecto a La Locomotora del Carchi.

🎙️"Una alegría muy grande, hemos venido trabajando muy bien toda esta semana" / "It's a great gift to the team after the work we have done all this week"

🇪🇨 @RichardCarapazM ha tomado el liderato de #LaVuelta20 en un gran día para @INEOSGrenadiers pic.twitter.com/nuI8Ar9EwK

— La Vuelta (@lavuelta) October 25, 2020